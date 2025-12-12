Quattrozampeinfamiglia accende i riflettori sui senior dimenticati nei rifugi e spiega cinque motivi più uno per cui adottarli è una scelta intelligente

In Italia, molti canili e gattili ospitano animali senior spesso trascurati. Questi esemplari, con esperienze di vita alle spalle, rappresentano una risorsa preziosa da riscoprire. Quattro Zampe in Famiglia evidenzia cinque motivi, più uno, per scegliere di adottare un amico anziano, promuovendo una scelta consapevole e ricca di significato.

È un silenzio particolare quello che riempie i canili e i gattili d’Italia. Non è il silenzio della pace, ma quello dell’attesa. Sono gli occhi di Lea, che all’arrivo di possibili compagni umani, non si avvicina nemmeno più alla porta del suo box dentro un canile calabrese con duemila ospiti. Sono le zampe stanche di cani e gatti che solo per la loro età guardano passare le famiglie senza nemmeno più sperare di essere scelti. E così, mentre i cuccioli trovano casa in poche settimane, loro restano. Anno dopo anno. Per questo Quattrozampeinfamiglia.it ha lanciato la nuova campagna nazionale “Adotta un animale anziano”. Iodonna.it

