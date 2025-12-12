Quattro milioni da Irfis per le imprese confiscate Schifani | Così sosteniamo l’antimafia dei fatti
La Regione investe quattro milioni di euro da Irfis per sostenere le imprese confiscate, rafforzando l’impegno contro la criminalità organizzata. Con questo intervento, si punta a tutelare la legalità e a favorire il rilancio del tessuto produttivo, dimostrando come le azioni concrete possano contribuire a un’efficace lotta antimafia.
La Regione rafforza il proprio impegno per la tutela della legalità e il rilancio del tessuto produttivo con un nuovo intervento destinato alle imprese sottoposte a misure di prevenzione patrimoniali. Con un decreto firmato dall’assessore all’Economia Alessandro Dagnino, è stato istituito un. Agrigentonotizie.it
Economia, quattro milioni da Irfis per sostenere le imprese confiscate. Schifani: “Il governo conferma il proprio impegno antimafia” - Con il decreto, firmato dall'assessore regionale all'Economia Alessandro Dagnino, attivato un nuovo intervento destinato alle imprese sottoposte a misure di prevenzione patrimoniali. ilsicilia.it| Attualmente BLANCO su #Spotify conta QUATTRO canzoni sopra i 150 MILIONI di ascolti: 1. MI FAI IMPAZZIRE - 200Mln 2. Notti In Bianco - 188Mln 3. Brividi - 167Mln 4. LA CANZONE NOSTRA - 150Mln x.com(da Huffpost Italia) Quasi quattro milioni di italiani hanno seguito su Raiuno “Pietro. Un uomo nel vento”. Un premio a un lavoro pensato in grande, per viaggiare nel mondo, per durare oltre la prima messa in onda. Protagonista un grande comico, con lo sguar - facebook.com facebook
Palermo - Risorse pari a 36 milioni di euro destinate alle aziende sicilian (10.01.23)