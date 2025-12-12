Quattro milioni da Irfis per le imprese confiscate Schifani | Così sosteniamo l’antimafia dei fatti

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione investe quattro milioni di euro da Irfis per sostenere le imprese confiscate, rafforzando l’impegno contro la criminalità organizzata. Con questo intervento, si punta a tutelare la legalità e a favorire il rilancio del tessuto produttivo, dimostrando come le azioni concrete possano contribuire a un’efficace lotta antimafia.

La Regione rafforza il proprio impegno per la tutela della legalità e il rilancio del tessuto produttivo con un nuovo intervento destinato alle imprese sottoposte a misure di prevenzione patrimoniali. Con un decreto firmato dall’assessore all’Economia Alessandro Dagnino, è stato istituito un. Agrigentonotizie.it

quattro milioni irfis impreseEconomia, quattro milioni da Irfis per sostenere le imprese confiscate. Schifani: “Il governo conferma il proprio impegno antimafia” - Con il decreto, firmato dall'assessore regionale all'Economia Alessandro Dagnino, attivato un nuovo intervento destinato alle imprese sottoposte a misure di prevenzione patrimoniali. ilsicilia.it

Immagine generica

Palermo - Risorse pari a 36 milioni di euro destinate alle aziende sicilian (10.01.23)

Video Palermo - Risorse pari a 36 milioni di euro destinate alle aziende sicilian (10.01.23)