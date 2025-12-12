quasi 4 milioni di spettatori per il san pietro di benigni

Il monologo di Roberto Benigni su San Pietro, intitolato

Ha sfiorato i 4 milioni di telespettatori il nuovo monologo di Roberto Benigni su San Pietro, Un Uomo nel Vento, trasmesso mercoledì sera su Raiuno: per la precisione 3 milioni 968mila, con il 24,4% di share. Gli altri one man show-evento di Benigni su Raiuno hanno ottenuto: nello scorso marzo, quello dedicato all'Europa unita dal titolo Il sogno, 4,4 milioni di spettatori, 28.1% di share; nel 2014, le due serate dedicate ai Dieci Comandamenti 9,1 milioni con il 33% la prima, 10,3 milioni con il 38.3% la seconda; nel 2012 La più bella del mondo, la serata sulla Costituzione, 12,6 milioni e il 44% di share; nel 2007 Il V dell'Inferno, oltre 10 milioni e il 35.