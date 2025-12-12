Quarto Grado continua con i casi Poggi e Resinovich

Quarto Grado torna su Rete 4 con un nuovo appuntamento, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, dedicato ai casi di cronaca nera di Poggi e Resinovich. La trasmissione, curata da Siria Magri, affronta ogni settimana le inchieste più avvincenti e i misteri irrisolti, offrendo approfondimenti e aggiornamenti su storie di grande attualità.

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, come ogni venerdì, tornano in prima serata su Rete 4 con un nuovo appuntamento di Quarto Grado, il programma di cronaca nera curato da Siria Magri. Anticipazioni e ospiti del 12 dicembre 2025. Il programma vedrà ancora una volta al centro della scena il delitto di Garlasco che, dopo 18 anni, sarebbe sempre più vicino a una svolta. Tanti ancora i dubbi da sciogliere: gli inquirenti si stanno concentrando sui risultati della perizia sulle unghie di Chiara Poggi. Intanto si continua a indagare anche sul possibile movente di Alberto Stasi. In puntata anche il caso di Liliana Resinovich: dopo quasi quattro anni dalla sua scomparsa continua lo scambio di accuse tra il marito, Sebastiano Visintin, e l'amico speciale di Liliana, Claudio Sterpin.

Le verità di Garlasco, il documentario di Sky TG24

