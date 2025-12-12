Quartiere Novello sì unanime in aula ma Cesena Siamo Noi protesta | Un fallimento politico e urbanistico

Il Consiglio comunale di Cesena ha discusso dell'emergenza abitativa, affrontando il progetto del Quartiere Novello. Mentre l'aula ha espresso un parere unanime a favore, il movimento Cesena Siamo Noi ha protestato, definendo l'intervento un fallimento politico e urbanistico. La questione resta al centro del dibattito cittadino, evidenziando le tensioni tra amministrazione e cittadini.

L'emergenza abitativa era stata annunciata come argomento di dibattito del Consiglio comunale di Cesena di ieri, giovedì. La discussione in aula, seppur non priva di polemiche e dibattiti, ha portato all'approvazione all'unanimità della delibera, anche se parte dell'opposizione non ha votato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

