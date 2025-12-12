Quartiere Novello Il nuovo piano passa tra le proteste in aula

La discussione sul nuovo piano per la realizzazione del Quartiere Novello ha acceso un vivace dibattito in consiglio comunale, con forti proteste e tensioni tra i partecipanti. L'intervento dei vari rappresentanti ha messo in evidenza le divergenze di opinioni sulla futura sviluppo dell'area, rendendo l'assemblea un palcoscenico di forti emozioni e opinioni contrastanti.

La discussione sui lavori relativi alla realizzazione del Quartiere Novello ieri pomeriggio ha surriscaldato gli animi in consiglio comunale. Al momento di votare l'approvazione dell'aggiornamento del business plan, l'opposizione ha infatti dichiarato di non voler partecipare al voto, avviando una protesta caratterizzata dall'esposizione di una serie di cartelli che contestavano il percorso fin qui svolto e gli scenari futuri tratteggiati dall'amministrazione comunale: "Novello, 12 milioni: vergogna!", "Il quartiere che arriva sempre. Al prossimo rinvio". A quel punto il gruppo di opposizione si è alzato, lasciando l'aula.

