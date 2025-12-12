Quanto costa oggi l’energia elettrica?

L'andamento dei costi dell'energia elettrica è un tema di grande attualità. In questo articolo, analizzeremo il prezzo dell'energia nel mercato libero, focalizzandoci sul PUN (Prezzo Unico Nazionale), che rappresenta il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Scopriamo come si configura il mercato attuale e quali sono i fattori che influenzano i costi.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per la formazione dei prezzi nel mercato libero, aggiornato quotidianamente sulla base della domanda e dell’offerta. Al 12 Dicembre 2025, il PUN si attesta a 0,115 €kWh (115,39 €MWh), segnando un calo rispetto ai mesi precedenti e confermando una tendenza alla stabilizzazione dopo le forti oscillazioni degli ultimi anni. Nel mercato libero, i fornitori propongono offerte che possono essere indicizzate al PUN oppure a prezzo fisso. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Oggi nel 1899 nasceva il pittore #AntonioLigabue, nato come Antonio Costa, poi Antonio Laccabue, simbolo della pittura #naïf italiana. (NATURA MORTA, anno 1960, olio su tela, cm 40 x 50 cm). #12dicembre. Vai su X

PRC AL FIANCO DI TELETHON! Oggi al Pala Costa, prima dell’allenamento dei nostri ragazzi, abbiamo ricevuto una bella sorpresa: gli amici di Telethon sono passati a salutarci! Ci hanno anche ricordato che saranno presenti domenica al Pala De Andrè, pri - facebook.com Vai su Facebook