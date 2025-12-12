Quando si gioca Conegliano-Osasco semifinale Mondiale per Club volley | data programma orario tv streaming

Il 13 dicembre alle 20 si svolge la semifinale del Mondiale per Club di volley femminile, con Conegliano che sfida l’Osasco Sao Cristovao Saude. Un match molto atteso che vedrà le due squadre confrontarsi per l’ingresso in finale, trasmesso in diretta tv e streaming. Ecco tutte le informazioni su data, orario e modalità di visione.

Conegliano affronterà l’Osasco Sao Cristovao Saude nella semifinale del Mondiale per Club 2025 di volley femminile: l’appuntamento è per sabato 13 dicembre (ore 20.30 italiane) a San Paolo (Brasile), in palio la qualificazione all’atto conclusivo da disputare il giorno seguente contro la vincente del confronto tra Scandicci e il Dentil Praia Clube. All’orizzonte una finale tutta italiana, replica del match che ha assegnato l’ultima Champions League la scorsa primavera? Le Campionesse d’Europa partiranno con tutti i favori del pronostico contro la compagine brasiliana, ma dovranno comunque stare attente a non sottovalutare le avversarie, in modo da evitare sgradite sorprese. 🔗 Leggi su Oasport.it