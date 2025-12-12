Quando lo sci alpino oggi discesa St Moritz | orario startlist tv streaming
A partire da oggi, 12 dicembre, si apre ufficialmente il fine settimana di sci alpino a Sankt Moritz, con la prima discesa femminile della Coppa del Mondo 2025-2026. Dopo le prove svolte nei giorni precedenti, le atlete si preparano a sfidarsi in una gara ricca di emozioni, con orari, startlist, trasmissioni TV e streaming da seguire.
Dopo le due prove disputate nei giorni scorsi, a partire da oggi, venerdì 12 dicembre, con la prima discesa in programma, si inizierà davvero a fare sul serio per quanto riguarda il lungo fine settimana di Sankt Moritz (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026. LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI SCI ALPINO ALLE 10.15 Sulla pista denominata “Corviglia”, infatti, nella giornata odierna inizierà il trittico di gare in calendario. Oggi, infatti, alle ore 10.15, andrà in scena la prima delle due discese, dato che nella giornata di domani, sabato 13 dicembre, si replicherà con la seconda discesa, questa volta alle ore 10. 🔗 Leggi su Oasport.it
Mattinata da non perdere! Oggi vi aspetta un doppio appuntamento speciale: Ore 11:00 – Sci alpino con Luciano Zanier Un momento imperdibile per gli appassionati della neve e dello sci alpino!
Sci alpino oggi in TV, dove vedere la Discesa libera femminile a St. Moritz: orari e programma - Sofia Goggia sarà tra le granfi protagoniste della discesa libera femminile a St.
LIVE Sci alpino, Discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: Goggia sfida la grande amica Vonn - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della prima discesa libera femminile
