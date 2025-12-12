Quando l’impegno è per la comunità La pergamena regala grandi emozioni

A Pistoia, nelle suggestive stanze di Palazzo Vivarelli Colonna, si è svolta una cerimonia di consegna di diplomi di onorificenza dell’Ordine del Merito della Repubblica Italiana, conferiti a cinque cittadini pistoiesi. Un momento di grande emozione che riconosce l’impegno e il contributo di persone che si sono distinte per il bene della comunità.

PISTOIA Sono state le maestose stanze di Palazzo Vivarelli Colonna, locali di rappresentanza della Prefettura, a ospitare, ieri mattina, la cerimonia di consegna dei diplomi di onorificenza all’ Ordine del Merito della Repubblica Italiana, conferiti a cinque cittadini pistoiesi lo scorso 2 giugno con decreto del Presidente Sergio Mattarella. Un appuntamento di grande prestigio che ha visto la presenza di numerose istituzioni, a partire dal ‘padrone di casa’, il Prefetto di Pistoia, Angelo Gallo Carrabba. Assieme a lui erano presenti i massimi gradi delle istituzioni civili, militari e religiose provinciali e non è mancato il Sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana, Bernard Dika. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quando l’impegno è per la comunità. La pergamena regala grandi emozioni

