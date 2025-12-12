Quando i bambini andavano scalzi da Santa Lucia per ringraziarla

Il 13 dicembre, in Italia e in molte tradizioni, si celebra Santa Lucia, simbolo di luce e speranza. I bambini, tradizionalmente, la ringraziano andando scalzi da Santa Lucia, che porta doni dopo aver valutato la loro condotta durante l'anno. Questa usanza radicata nel tempo rappresenta un momento di festa e di riflessione per grandi e piccini.

Santa Lucia, simbolo di luce nel buio del 13 dicembre, porta doni ai bambini dopo averne valutato la condotta. La tradizione, diffusa tra Bergamo e altre province, nasce nel Settecento a Verona: i piccoli, guariti agli occhi, compivano un pellegrinaggio a piedi nudi in segno di voto. Ecodibergamo.it Quando i bambini andavano scalzi da Santa Lucia per ringraziarla - A ppena prima di Natale, quando le notti sono ormai lunghe e buie, Santa Lucia «scende giù dalle sue grotte», come cita la nota filastrocca che genitori e nonni cantano per calmare figli e i nipoti an ... ecodibergamo.it

Come raccontare la storia di Santa Lucia ai bambini - Santa Lucia si festeggia tradizionalmente il 13 dicembre, giorno in cui porta dei doni ai bambini: la sua storia spiegata ai più piccoli. bimbisaniebelli.it

