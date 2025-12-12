Quando avevo sette anni è arrivato con la chitarra ha suonato il suo repertorio e ha scelto di essere mio padre | il racconto di Alessia Vessicchio

Alessia Vessicchio ricorda il suo primo incontro con Peppe, scomparso recentemente, avvenuto quando aveva sette anni durante una partita di calcetto. In quell’occasione, Peppe si presentò con la chitarra e un repertorio, scegliendo di diventare suo padre. Un ricordo intenso e significativo che ha raccontato a La Volta Buona.

Lo ha incontrato quando aveva 7 anni. Alessia Vessicchio ha raccontato a La Volta Buona di quando ha visto Peppe, scomparso un mese fa, per la prima volta: "Era una partita di calcetto, mia mamma aveva 28 anni, io ne avevo 7 e lui ne aveva 20. A un certo punto arriva la palla sul bordo, io 'simpatica canaglia' prendo la palla e arriva quest'uomo, questo ragazzo, tutto scuro ma con degli occhi che hanno detto tutto, in un momento, di quello che era", le parole di Alessia. E il racconto è bello, cinematografico in un certo modo: "La sera, sono venuti tutti, il gruppo, a casa di mia mamma, che era l'unica con la casa perché ovviamente era più grande: avevano 28 anni, erano tutti giovani.