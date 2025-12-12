Quando avevo sette anni è arrivato con la chitarra ha suonato il suo repertorio e ha scelto di essere mio padre | il racconto di Alessia Vessicchio
Lo ha incontrato quando aveva 7 anni. Alessia Vessicchio ha raccontato a La Volta Buona di quando ha visto Peppe, scomparso un mese fa, per la prima volta: “Era una partita di calcetto, mia mamma aveva 28 anni, io ne avevo 7 e lui ne aveva 20. A un certo punto arriva la palla sul bordo, io ‘simpatica canaglia’ prendo la palla e arriva quest’uomo, questo ragazzo, tutto scuro ma con degli occhi che hanno detto tutto, in un momento, di quello che era”, le parole di Alessia. E il racconto è bello, cinematografico in un certo modo: “La sera, sono venuti tutti, il gruppo, a casa di mia mamma, che era l’unica con la casa perché ovviamente era più grande: avevano 28 anni, erano tutti giovani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
