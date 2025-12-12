Quali sono le migliori scuole genovesi per trovare subito lavoro

Scopri le scuole superiori di Genova e della sua provincia più indicate per agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro, secondo l'edizione 2025/2026 della classifica Eduscopio. Questa guida aiuta studenti e famiglie a individuare le istituzioni che offrono percorsi formativi di qualità, ideali per chi desidera entrare rapidamente nel mercato del lavoro senza proseguire con gli studi universitari.

Quali sono le scuole superiori migliori di Genova e della città metropolitana per trovare lavoro per chi non vuole proseguire gli studi all'università? Lo rivela l'edizione 20252026 della classifica Eduscopio. In questa seconda ‘puntata’ di Dossier andiamo a scoprire cosa emerge dai dati sulle. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

