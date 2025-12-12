Quale smartphone comprare a Natale? I consigli sotto l' albero
Selezionare il miglior smartphone per Natale può essere una sfida, tra le novità di mercato e le offerte stagionali. Con l'iPhone 17 che fa scalpore e tante altre opzioni di qualità, questa guida aiuta a orientarsi tra le proposte più interessanti per un regalo tecnologico di successo.
Gli smartphone tirano sempre. E in un mercato in cui l’iPhone ha rialzato la testa con la versione 17 (potere del colore arancione, ma non solo), ecco che a Natale la scelta si presenta come al solito varia e – magari – difficile. In questo caso ci concentriamo sulle ultime uscite Android, con quattro modelli di media-alta gamma che faranno felici chi li riceve. Con i nostri consigli per non sbagliare. OnePlus 15: il top per chi ama le prestazioni. Lo chiamano “flagship killer”, ovvero: tanta potenza, schermo fluido e un’attenzione particolare alla reattività generale del sistema. Ma soprattutto tanta autonomia, grazie alla batteria da ben 7. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
