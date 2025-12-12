qualche minuto di universo condiviso da domani alla fornace di moie

Da domani a domenica, la Fornace di Moie a Maiolati Spontini ospiterà “Qualche minuto di universo condiviso”, un evento tra i più attesi per celebrare gli 18 anni della biblioteca La Fornace. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, offrirà momenti di condivisione e approfondimento culturale, coinvolgendo la comunità locale in un ricco programma di attività.

Maiolati Spontini (Ancona), 12 dicembre 2025 - Si intitola “Qualche minuto di universo condiviso” ed è uno fra gli appuntamenti che destano più curiosità fra quelli proposti, fino a domenica dall’Amministrazione comunale per celebrare i diciotto anni di attività della biblioteca La Fornace di Moie. “Si tratta - spiegano dall’amministrazione comunale - dell’esperimento di “arte partecipata” che vedrà protagonista l’artista Roberta Conti insieme con i cittadini e le cittadine che vorranno prendere parte al progetto. Si tratterà, infatti, di creare un’opera insieme allo spettatore. Dentro il forno dei mattoni ci sarà un’installazione che ospiterà un massimo di 5 persone alla volta ogni 15 minuti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it