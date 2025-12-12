qualche consiglio per chi aspira a un vero look anni 2000

Negli ultimi anni, il ritorno delle tendenze anni 2000 ha coinvolto anche il mondo dell’estetica e dello stile. Tra i dettagli più richiesti dalla Gen Z, spicca il piercing al sopracciglio, simbolo di quella decade. Ecco alcuni consigli per chi desidera adottare un look autentico e di tendenza ispirato agli anni 2000.

C hi l'avrebbe mai detto: il piercing al sopracciglio è tornato ad essere uno dei dettagli estetici più richiesti della Gen Z. Merito dell'estetica Y2K, del revival dei look anni Duemila e della voglia di personalizzare il proprio stile in modo deciso. Il piercing al sopracciglio, infatti, permette di aggiungere un tocco di carattere, pare, senza tempo.