Putin | Onu adempie a mandato con dignità

Il presidente russo Vladimir Putin ha sottolineato il ruolo dell'Onu nel mantenimento dell'equilibrio globale, affermando che l'organizzazione sta svolgendo il proprio mandato con dignità. Secondo Putin, l'Onu rappresenta l'unico meccanismo efficace per garantire gli interessi di diverse nazioni nel contesto internazionale.

14.30 "L'Onu sta adempiendo al suo mandato con dignità ed è di fatto l'unico meccanismo che garantisce un equilibrio di interessi nel mondo". Lo ha detto il presidente russo, in Turkmenista al Forum per la Pace e la Fiducia.Presenti vari leader, tra cui il turco Erdogan. Putin auspica poi la costruzione di "relazioni interstatali in un mondo multipolare, basate sul rispetto reciproco degli interessi". "Giustificata" la scelta turkmena di neutralià: evita conflitti, permette di cooperare, ha sottolineato Putin. Servizitelevideo.rai.it

Putin elogia l'Onu: 'Unico meccanismo in grado di garantire l'equilibrio globale'

Putin elogia l'Onu: 'Unico meccanismo in grado di garantire l'equilibrio globale' - "L'Onu sta adempiendo al proprio mandato con dignità ed è di fatto l'unico meccanismo che garantisce un equilibrio di interessi nel mondo". ansa.it

Putin isolato? Non più, narrazione superata, anche il capo dell’Onu è andato a baciargli la pantofola - I fatti dicono che lo zar di Mosca non è più accerchiato, se mai lo è stato. blitzquotidiano.it

"L'Onu sta adempiendo al proprio mandato con dignità ed è di fatto l'unico meccanismo che garantisce un equilibrio di interessi nel mondo". Lo ha detto, riporta la Tass, Vladimir Putin. #ANSA - facebook.com facebook