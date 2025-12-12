Pulizie Intensive | lunedì 15 dicembre nuovo intervento in città

Lunedì 15 dicembre, il Quartiere 6 in zona Chiesanuova sarà protagonista di un intervento di Pulizie Intensive. Le vie Magarotto, Fermi, Edison e Forlanini saranno coinvolte in un'operazione di igiene profonda volta a migliorare la qualità dell'ambiente urbano.

Lunedì 15 dicembre le Pulizie Intensive arrivano nel Quartiere 6 in zona Chiesanuova. Le vie Magarotto, Fermi, Edison e Forlanini saranno interessate da un intervento di igiene profonda. L’iniziativa, promossa dal Comune di Padova in collaborazione con AcegasApsAmga, fa parte di un piano mirato a. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Duemme Impresa di Pulizie - facebook.com Vai su Facebook

Pulizie intensive, giovedì è il turno delle vie Bajardi e Cardan a Mortise - Via Bajardi e via Cardan saranno interessate dall'intervento di igiene profonda, che rientra nel piano promosso sul territorio da Comune e ... Si legge su ilgazzettino.it