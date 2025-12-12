Pulisic è diventato un killer Il dato che sorprende E il futuro col Milan …

Pulisic si è reinventato come un attaccante performante, sorprendendo con un dato inaspettato. Il suo ruolo si è evoluto, diventando un vero e proprio bomber d'area nel nuovo schema del Milan, guidato da Massimiliano Allegri con il modulo 3-5-2. Un cambiamento che potrebbe segnare il suo futuro e la stagione dei rossoneri.

Il Milan ha trovato un Pulisic trasformato in bomber d'area di rigore con il 3-5-2 di Massimiliano Allegri. Le ultime sul rinnovo. L'analisi da 'La Gazzetta dello Sport'. Pianetamilan.it ?Il contratto di Pulisic è in scadenza nel 2027, con opzione per il 2028, ma il tema rinnovo è diventato urgente. L’ingaggio da 4M netti e la scadenza non lontana spingono il Milan a valutare un’accelerazione. A Casa Milan trapela fiducia sulla possibilità di - facebook.com Facebook ?Il contratto di Pulisic è in scadenza nel 2027, con opzione per il 2028, ma il tema rinnovo è diventato urgente. L’ingaggio da 4M netti e la scadenza non lontana spingono il Milan a valutare un’accelerazione. A Casa Milan trapela fiducia sulla possibilità di X.com © Pianetamilan.it - Pulisic è diventato un killer. Il dato che sorprende. E il futuro col Milan …