Pubblica Assistenza Nerviese in lutto | addio a Gianni storico volontario

La Pubblica Assistenza Nerviese piange la scomparsa di Gianni Argentino, uno dei volontari più longevi e stimati dell'associazione. La sua dedizione e il suo impegno hanno lasciato un segno indelebile nella comunità, rappresentando un esempio di altruismo e solidarietà. Un ricordo che resterà vivo nella memoria di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

Pubblica Assistenza Nerviese in lutto per la scomparsa di Gianni Argentino, storico volontario dell'associazione con sede in via Oberdan. "Gianni, amico e socio iscritto da oltre 70 anni ci ha lasciato - scrive la Pubblica Assistenza Nerviese -. Uomo e Volontario vero, sempre a disposizione per. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

