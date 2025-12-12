prossimo turno serie a 2025 2026

Scopri tutte le date, gli orari e le partite del prossimo turno di Serie A 2025/2026, in programma dalla giornata del 12 dicembre fino al 15 dicembre 2025. Un appuntamento imperdibile con il calcio italiano, che vedrà scendere in campo le squadre del massimo campionato nazionale per un nuovo emozionante turno di stagione.

Date, orari e partite in programma nel prossimo turno Serie A 20252026 La Serie A 20252026 sta per vivere la 15ª giornata che si giocherà da venerdì 12 dicembre a lunedì 15 dicembre 2025. Prossimo turno Serie A: per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 20252026, e dove seguire . Calcionews24.com

I nostri giovani sono carichi a mille: il prossimo turno di campionato ci aspetta! Ecco i calendari. ? Forza ragazzi! #calcio #calciogiovanile #settoregiovanile - facebook.com Facebook

Oggi invece possiamo godere del 4º posto fino al prossimo turno #finoallafine Vai su X