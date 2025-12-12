Prosegue la raccolta di firme della Lega per far arrivare le auto in piazza Saffi | banchetto a Santa Lucia
Durante la festa di Santa Lucia, la Lega prosegue la raccolta firme per chiedere l’istituzione di fasce orarie di accesso alle auto in piazza Saffi. Sabato 13 dicembre, un banchetto sarà presente a Santa Lucia dalle 10 alle 12, per sostenere questa iniziativa volta a modificare le modalità di accesso nel centro cittadino.
Anche sabato 13 dicembre, durante la festa di Santa Lucia, dalle 10 alle 12, prosegue la raccolta firme promossa dalla Lega “per lo spegnimento, a fasce orarie, del varco di corso della Repubblica, consentendo il passaggio delle auto nel lato di piazza Saffi dove si affaccia la Camera di. Forlitoday.it
Per Natale Zaia referente per il nord. L'iniziativa sul tavolo della Lega lombarda. Romeo: “La base va ascoltata” - Domani al consiglio regionale lombardo del Carroccio si discuterà della proposta, mentre la raccolta firme incassa consensi in tutto il nord. ilfoglio.it
Auto in piazza, raccolta firme. Bentivogli: "Critiche pregiudiziali" - La Lega prosegue nella raccolta firme sulla sua proposta "di riaprire – ricorda il capogruppo comunale Albert Bentivogli – ... msn.comSiracusa News. . Superamento dell’Atto dovuto: prosegue la raccolta firme del Nuovo sindacato Carabinieri - facebook.com facebook
Valerio Mancini (Lega Nord) Guinza, la raccolta firme prosegue con grande successo