Prosecuzione dell’attività di contrasto al fenomeno degli stupefacenti e arresto a Benevento

Continuano i controlli antidroga nel Sannio, con un'attenzione particolare a Benevento. La Compagnia Carabinieri intensifica le operazioni di contrasto al traffico e alla detenzione di sostanze stupefacenti, rafforzando le attività investigative e di prevenzione per tutelare la sicurezza dei cittadini e combattere il fenomeno nel territorio.

Continuano i controlli antidroga nel Sannio, arresto a Benevento. Nel contesto di un costante impegno da parte della Compagnia Carabinieri di Benevento volto a contrastare il fenomeno della detenzione e diffusione di sostanze stupefacenti nel territorio di competenza, proseguono con determinazione e continuità le attività investigative e di prevenzione volte a reprimere tali condotte illecite e a garantire la sicurezza dei cittadini. In tale quadro operativo, nella giornata di ieri, personale del Nucleo Operativo e Radiomobile coadiuvato da un'unità cinofila antidroga del Nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno, ha tratto in arresto un uomo di 46 anni, residente nel beneventano, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.