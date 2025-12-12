Pronto intervento sociale | nuovo servizio rivolto ai più fragili

Il pronto intervento sociale rappresenta un nuovo servizio dedicato alle persone in situazioni di vulnerabilità, attivo 24/7 nel territorio di Avellino e dei comuni dell’Ambito A04. Questa iniziativa innovativa mira a offrire un supporto immediato e efficace, rinnovando le modalità di intervento nelle crisi sociali e migliorando la qualità dell’assistenza alle fasce più fragili della comunità.

Una svolta operativa per il supporto alle fragilità sociali, un servizio innovativo, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che rivoluziona il modo di affrontare le crisi e le vulnerabilità della città di Avellino e dei comuni che fanno parte dell'Ambito A04. L'Azienda Speciale Consortile A04, Percorsi Consorzio di Cooperative Sociali, l'"Opera Segno" della Caritas Diocesana di Avellino, insieme alla Fondazione Opus Solidarietatis Pax Onlus, annunciano la nascita del Pronto Intervento Sociale (PIS). La presentazione nel corso di una conferenza stampa presso la "Cittadella Della Carità" in Via Morelli e Silvati, ad Avellino.

Povertà: al via Prins, un progetto di pronto intervento sociale

