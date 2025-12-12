Pronostico Real Sociedad-Girona | il primo sospiro di sollievo

La sfida tra Real Sociedad e Girona, valida per la sedicesima giornata della Liga, si disputa venerdì. Una partita importante per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali in classifica. Di seguito, analisi delle formazioni, pronostico e informazioni su dove seguire l’incontro.

Real Sociedad-Girona è una gara della sedicesima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico I sedici punti conquistati fino al momento in campionato non è che permettano alla Real Sociedad di stare così tranquilla. La zona rossa della classifica della Liga è distante solamente quattro punti. Troppo pochi, ad oggi, per eliminare ogni pensiero negativo. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Contro il Girona – che di punti ne ha dodici e che sarebbe retrocesso – nell'anticipo della giornata numero 16 arriva quindi un'occasione importante per i baschi che nelle ultime cinque partite in casa hanno vinto tre volte mettendo da parte un buon bottino.