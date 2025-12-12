Pronostico Chelsea-Everton | da 30 partite finisce sempre così

La sfida tra Chelsea ed Everton, valida per la sedicesima giornata di Premier League, rappresenta un appuntamento atteso dagli appassionati. Con una storia di incontri spesso caratterizzati da risultati sorprendenti, questa partita promette emozioni e colpi di scena. Ecco le probabili formazioni, il pronostico e tutte le informazioni per seguire l'evento in diretta.

Chelsea-Everton è una partita della sedicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Contro squadre affrontate nel corso della stagione che occupavano la decima posizione – o anche più sotto – il Chelsea ha conquistato 23 dei 25 punti che ha messo a referto fino al momento. Un dato che Enzo Maresca conosce sicuramente bene e che vuole mantenere vivo. Non vince da quattro match la sua squadra che viene, inoltre, dalla sconfitta contro l'Atalanta in Champions League che un poco i piani li ha ridimensionati per la qualificazione direttamente agli ottavi della massima competizione europea.