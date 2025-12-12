Pronostico Burnley-Fulham | crisi nerissima e salvezza lontana

Nel match della sedicesima giornata di Premier League, Burnley e Fulham si affrontano in una sfida cruciale. I padroni di casa attraversano un momento di crisi, con la salvezza sempre più distante, mentre gli ospiti cercano continuità in campionato. Ecco le probabili formazioni, il pronostico e tutte le informazioni sulla partita in programma sabato alle 18:30.

Burnley-Fulham è una partita della sedicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Sei sconfitte di fila. Una situazione di classifica complicata. Uno stato di salute mentale troppo lontano da definire accettabile per pensare ad un ribaltone. Il Burnley è in piena crisi e vede da vicino la retrocessione. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Poche squadre che si trovavano in una situazione del genere a questo punto della stagione sono riuscite nel corso degli anni a ribaltare il pronostico. 🔗 Leggi su Ilveggente.it