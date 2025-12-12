Pronostico Atletico Madrid-Valencia | non succede da 9 mesi
L'attesa per il match tra Atletico Madrid e Valencia si intensifica alla sedicesima giornata della Liga. La gara, in programma sabato, rappresenta un'importante occasione per i padroni di casa di riscattarsi dopo due sconfitte consecutive, anche in un contesto internazionale. Ecco dove vederla, le formazioni e il pronostico.
Atletico Madrid-Valencia è una gara della sedicesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Serviva decisamente a Simeone una vittoria dopo due sconfitte di fila su un campo difficile come quello del Psv in Champions League. Una prova del carattere della truppa del Cholo che adesso è chiamata decisamente a tornare all’affermazione anche in Patria. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Contro Barcellona e Bilbao due prestazioni negative e due sconfitte. Succede raramente che l’Atletico perda due partite di fila. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
