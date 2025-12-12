Pronostico Arsenal-Wolverhampton | testa-coda senza storia

L'incontro tra Arsenal e Wolverhampton, valido per la sedicesima giornata di Premier League, si svolge sabato alle 21. La sfida mette di fronte una capolista e una squadra in difficoltà, offrendo un'analisi delle probabili formazioni, il pronostico e le informazioni sulla diretta TV. Un appuntamento da seguire per gli appassionati di calcio inglese.

Arsenal-Wolverhampton è una partita della sedicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Prima o poi doveva arrivare, ed è arrivata la scorsa settimana sul campo del West Ham. Ha conosciuto la prima sconfitta della stagione l’Arsenal di Arteta, al 90esimo, contro una squadra che ha esultato come se avesse battuto i campioni in carica. Ed ha fatto bene, perché questo Arsenal, in generale e nonostante adesso siano solamente due i punti di vantaggio sul City, rimane favorito per la vittoria finale. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it