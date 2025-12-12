Pronostici Serie B 13 dicembre scontri diretti e incroci pericolosi | una multipla a quota 15
Analisi dei pronostici della Serie B del 13 dicembre, con scontri diretti e incroci rischiosi. Una multipla a quota 15 evidenzia le sfide più interessanti, tra cui il Monza che affronta il Venezia e il Cesena che punta a consolidare la propria posizione contro il Mantova. Ecco le principali previsioni per questa giornata di campionato.
Serie B, dopo due pareggi consecutivi il Monza fa visita al Venezia dell’ex Stroppa. Può approfittarne il Cesena: tre punti alla portata per i romagnoli contro il Mantova. Va in scena allo stadio “Penzo” di Venezia il big match del sabato pomeriggio della Serie B, giunta alla sedicesima giornata. I lagunari ospitano il Monza, che la scorsa settimana è stato raggiunto in vetta dal Frosinone. Una partita speciale per il tecnico arancioneroverde Giovanni Stroppa. Nel 2022 fu proprio lui a mettere la firma sulla prima storica promozione in A dei brianzoli, che quest’anno puntano all’immediato ritorno in massima serie. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Scopri i pronostici e le quote migliori per la 15ª giornata di Serie A, per scommettere con i consigli più vincenti! https://www.diretta.it/news/calcio-serie-a-serie-a-pronostici-migliori-scommesse-e-quote-della-15-giornata/dC3Q6Ly0/ - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Juve Stabia vs Empoli – 13 Dicembre 2025 - Empoli di Serie B si gioca il 13 Dicembre 2025 alle 15:00 allo Stadio Romeo Menti, sfida dal sapore cruciale per gli obiettivi ... Scrive news-sports.it
Pronostico Venezia vs Monza – 13 Dicembre 2025 - La sfida del 13 Dicembre 2025 alle 15:00 allo Stadio Pierluigi Penzo mette di fronte due squadre ambiziose della Serie B. Secondo news-sports.it