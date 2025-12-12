Pronostici Bundesliga 13 dicembre ore 15 | 30 | due vincenti a quota 3.35
Sabato 13 dicembre alle 15:30 si disputano quattro incontri di Bundesliga, tra cui uno decisivo per la lotta salvezza tra St. e avversarie in cerca di punti fondamentali. Analizziamo i pronostici e le quote più interessanti per questa giornata, con particolare attenzione alle sfide che potrebbero influenzare la classifica e le dinamiche del campionato.
Bundesliga, quattro le gare in programma sabato pomeriggio: occhi puntati sullo scontro salvezza tra St. Pauli-Heidenheim. L’Eintracht Francoforte invece vuole voltare pagina dopo la debacle di Lipsia. Sta progressivamente perdendo quota l’ Eintracht Francoforte, una settimana fa annichilito 6-0 dal Lipsia e scivolato fuori dalla zona Europa. Una sconfitta difficile da mandare giù per i tifosi delle Adler ma anche per Dino Toppmoller e i suoi uomini, la cui difesa continua pericolosamente a ballare: pur essendo settimo in classifica, a -2 dal Bayer Leverkusen quarto, l’Eintracht è di nuovo la squadra che ha incassato più gol di tutti, addirittura 29 in 13 giornate di Bundesliga (neppure l’ultima in classifica ha fatto peggio). 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Bundesliga : In Germania al 94 minuto dì gioco importante vittoria dell' Amburgo che batte lo Stoccarda, in piena zona Europa, per 2-1 grazie al goal partita del portoghese Viera . Amburgo che dopo la promozione dello scorso anno, vuole la salvezza, se - facebook.com Vai su Facebook
Pronostici Bundesliga 13 dicembre ore 15:30: due vincenti a quota 3.35 - L'Eintracht invece vuole voltare pagina dopo la debacle di Lipsia. Come scrive ilveggente.it
Pronostico Venezia vs Monza – 13 Dicembre 2025 - La sfida del 13 Dicembre 2025 alle 15:00 allo Stadio Pierluigi Penzo mette di fronte due squadre ambiziose della Serie B. Scrive news-sports.it
Inzaghi batterà la “sua” Lazio?! KICKOFF, analisi e pronostici Serie A (13 Dicembre 2024)