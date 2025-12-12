Promozione Castelfrettese e Ostra | gara al vertice

Domani al Fioretti si sfideranno Castelfrettese e Ostra in una partita cruciale per la classifica. Le due neopromosse si contendono il quarto posto, distanziate da appena un punto, in una sfida che promette emozioni e punti importanti per il proseguimento della stagione.

Le due neopromosse di fronte domani al Fioretti: un Castelfrettese-Ostra con in palio il quarto posto, due squadre divise da un solo punto. La Castelfrettese vorrà evitare il terzo ko di fila in casa, mentre l'Ostra, con il morale alto dopo il 3-0 rifilato al Villa San Martino, cercherà di stupire ancora. La terza in classifica, la Nuova Real Metauro, scenderà invece sul campo di una Montemarcianese in serie positiva da sette partite. Le big di scena nell'Anconetano. La capolista Lunano a Moie, contro un Moie Vallesina che pecca in continuità. In casa anche i Portuali. I dorici ospiteranno il Vismara.

14^ GIORNATA ? ? Campionato Promozione girone A 06/12/2025 14.30 Stadio "Cicoli" di Calcinelli - Colli al Metauro ? Nuova Real Metauro - ASD US Castelfrettese #machebelcastello - facebook.com Vai su Facebook

