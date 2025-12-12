PROMO UFFICIALE | Indistruttibili – L’Eroe che Supera gli Ostacoli in FC 26!

Dal 12 dicembre 2025, Football Ultimate Team presenta la campagna “Unbreakables”, dedicata agli Indistruttibili. Questa novità promette di mettere alla prova la resistenza e la determinazione dei giocatori, offrendo sfide avvincenti e premi esclusivi. Scopri come affrontare gli ostacoli e diventare l’eroe indistruttibile nel mondo di FC 26.

Dal 12 dicembre 2025, in Football Ultimate Team arriva la nuova campagna "Unbreakables" (Indistruttibili). Questa promozione celebra le storie di successo, di calciatori che hanno superato infortuni o avversità, tornando più forti e resilienti che mai. Minor setbacks for major comebacks. Unbreakables celebrates football's unlikeliest success stories, rallying back from adversity to rise to football's upper echelons. Learn more: https:t.coQviBCoHFHb pic.twitter.com7b37lbaUvM — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) December 12, 2025 I Giocatori "Contro Ogni Pronostico". La campagna include una selezione di giocatori attuali, Eroi e ICONe (come i leaks suggeriscono, Zanetti, Shearer e Vidi?) che incarnano lo spirito degli Indistruttibili.