Proiettili sull'abito nuziale per ricordare Francesco Della Corte il metronotte ucciso nel 2018 a Napoli

Un abito nuziale segna un tributo simbolico per ricordare Francesco Della Corte, il metronotte ucciso nel 2018 a Napoli. L'idea, proposta dalla nipote Federica Colantuono, intende onorare anche la memoria della nipote dello sposo, vittima di femminicidio nel 2010 a Terracina, attraverso un gesto che unisce dolore e memoria.

L'idea della nipote, Federica Colantuono: con quest'abito ricorderà così anche la nipote dello sposo, morta di femminicidio nel 2010 a Terracina. Fanpage.it

