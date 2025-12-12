Progressi per lo stadio accordo per via Filzi e nuovo step del cantiere di via Fiorentina Gli annunci di Ghinelli

Sono stati annunciati importanti sviluppi urbanistici e infrastrutturali in città, con progressi sul progetto dello stadio, l'accordo per via Filzi e un nuovo avanzamento dei lavori in via Fiorentina. Questi interventi rappresentano un passo avanti nelle opere pubbliche e nei servizi, contribuendo al rinnovamento e alla crescita della città.

Passi in avanti con il progetto stadio, novità la caserma di via Filzi, nuovo step del cantiere di via Fiorentina e tanto altro. Nella mattinata di oggi, venerdì 12 dicembre, il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e i nove assessori della sua giunta hanno presentato il bilancio dell'attività. Arezzonotizie.it Taranto, stadio Iacovone: progressi in Curva Nord e copertura Gradinata - facebook.com facebook LAZIO GET REVENGE The Biancocelesti take down Milan at the Stadio Olimpico via a wonderful Mattia Zaccagni header to progress to the Quarter-Finals of the Coppa Italia #LazioMilan #CoppaItalia #Zaccagni x.com

Stadio Artemio Franchi - Transformation || UEFA Euro 2032

Video Stadio Artemio Franchi - Transformation || UEFA Euro 2032 Video Stadio Artemio Franchi - Transformation || UEFA Euro 2032