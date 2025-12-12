Programmi TV venerdì 12 dicembre 2025 | talent fiction e film

Ecco la guida ai programmi TV di venerdì 12 dicembre 2025. Tra talent, fiction e film, la serata propone diverse opzioni di intrattenimento: su Rai 1 va in onda “The Voice Senior”, su Canale 5 si presenta “Io sono Farah” e su Iris trasmettono “Hereafter”. Scopri cosa guardare stasera in televisione con questa panoramica completa.

“The Voice Senior” su Rai 1, “Io sono Farah” su Canale 5, “Hereafter” su Iris. Cosa vedere stasera in tv, la guida del 12 dicembre 2025. La serata televisiva del 12 dicembre 2025 su Rai 1 The Voice Senior, il talent dedicato ai cantanti over 60 che unisce emozione e spettacolo, mentre Rai 2 propone un film di prima serata pensato per chi cerca intrattenimento leggero e coinvolgente. L’approfondimento giornalistico trova spazio su Rai 3 con FarWest, il programma di Salvo Sottile che racconta le periferie italiane e le loro storie di resilienza. Il fronte Mediaset si apre con Canale 5 e la fiction Io sono Farah, un racconto intenso di identità e integrazione, mentre su Italia 1 va in onda lo speciale Le Iene presentano: La cura, dedicato a temi delicati legati alla salute. 🔗 Leggi su Lopinionista.it