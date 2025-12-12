Programma televisivo del terzo turno della FA Cup streaming su BBC TNT Sports

Il terzo turno della FA Cup 2025/26 vedrà per la prima volta i club della Premier League protagonisti nel torneo. La trasmissione dell’evento sarà disponibile in streaming su BBC e TNT Sports, offrendo agli appassionati un’occasione unica di seguire le emozioni di questa importante fase della competizione. L’appuntamento è per il 12 dicembre alle ore 20:05.

2025-12-12 20:05:00 Breaking news: Sono state effettuate le selezioni per la trasmissione televisiva per il terzo turno della FA Cup, che vedrà protagonisti per la prima volta i club della Premier League nella competizione 202526. La trasferta dei detentori del Crystal Palace al Macclesfield, squadra di sesta divisione, è tra le partite che verranno trasmesse in diretta, così come la partita casalinga del Liverpool contro il Barnsley, squadra di terza divisione. Verranno trasmesse quattro partite tra club della massima serie e squadre del campionato, mentre due coinvolgono sfide tutte di Premier League.

