Progetto ’Crime Caffè’ Educare alla consapevolezza tra cronaca e multidisciplinarità

Il progetto ’Crime Caffè’, ideato da Barbara Fabbroni, unisce narrazione, formazione e testimonianza per affrontare i casi di cronaca. Con un approccio multidisciplinare che coinvolge giornalisti, psicoterapeuti e criminologi, mira a promuovere la consapevolezza e una comprensione più approfondita delle dinamiche criminali. Un’iniziativa innovativa per educare attraverso l’informazione e l’esperienza.

Giornalista, psicoterapeuta, criminologa. Scrittrice. Ma Barbara Fabbroni è anche la creatrice di Crime Caffè, un progetto innovativo che esplora i più recenti casi di cronaca con un approccio multidisciplinare e con un obiettivo ben preciso: educare alla consapevolezza attraverso la narrazione, la formazione e la testimonianza. Alba di un nuovo format? Lo dirà il tempo. Ma certo è che il primo Crime Caffè, tenutosi ad Arezzo qualche settimana fa, ha registrato un grande successo. Nel frattempo sta nascendo una piattaforma culturale in continua evoluzione, con tanto di sito web, podcast, canali social e un report annuale sull'impatto educativo.

