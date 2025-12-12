Progetti fantasma al San Michele dopo inchiesta di Fanpage l’istituto chiede indietro i fondi alle Onlus

L'inchiesta "Amichetti d'Italia" di Fanpage.it, ha rivelato che l'istituto San Michele presieduto dall'esponente di Fratelli d'Italia Giovani Libanori ha assegnato contributi a due associazioni - per un totale di 35mila euro - per realizzare progetti di cui però non si trova nessuna traccia. Dopo le rivelazioni dell'inchiesta, ora la Asp chiede alle onlus di restituire i fondi. Fanpage.it

