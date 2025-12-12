Progetti fantasma al San Michele dopo inchiesta di Fanpage l’istituto chiede indietro i fondi alle Onlus
L'inchiesta "Amichetti d'Italia" di Fanpage.it, ha rivelato che l'istituto San Michele presieduto dall'esponente di Fratelli d'Italia Giovani Libanori ha assegnato contributi a due associazioni - per un totale di 35mila euro - per realizzare progetti di cui però non si trova nessuna traccia. Dopo le rivelazioni dell'inchiesta, ora la Asp chiede alle onlus di restituire i fondi. Fanpage.it
Progetti fantasma al San Michele, dopo inchiesta di Fanpage l’istituto chiede indietro i fondi alle Onlus - it, ha rivelato che l'istituto San Michele presieduto dall'esponente di Fratelli d'Italia Giovani ... fanpage.it"L'ennesima truffa miliardaria: il Ponte fantasma che ci è costato 1,2 miliardi (e non esiste)" Indagini, commissari straordinari, progetti abbandonati: la cronaca dei soldi pubblici finiti in un labirinto di consulenze, stipendi e studi mai utilizzati, mentre l'opera rima - facebook.com facebookLazio Academy, il progetto fantasma della “Lovati Academy” Nel 2014 Lotito annunciò l’Academy Lovati come fiore all’occhiello del club. A distanza di 11 anni, del progetto non c’è traccia a Formello. x.com
Fantasma nel cimitero di torino
Video Fantasma nel cimitero di torino