Sabato alle 15, Reggiana e Padova si sfideranno in un match di grande livello. Il protagonista principale sarà Alejandro Dario Gomez, noto come Papu Gomez, campione del mondo in carica con l'Argentina, che con la sua esperienza e talento sarà uno degli uomini da seguire in questa sfida.

La Reggiana si prepara ad affrontare un campione del mondo in carica. Proprio così: sabato alle 15 arriverà a Reggio il Padova, e il numero 10 dei veneti è Alejandro Dario Gomez, meglio conosciuto come Papu Gomez. Il 37enne ha fatto parte della storica spedizione dell’Argentina ai Mondiali del dicembre 2022 in Qatar, quelli che hanno incoronato Lionel Messi e i suoi come campioni del mondo dopo aver battuto la Francia ai rigori. Per il Papu ben due gare da titolare: nella sconfitta ai gironi con l’Arabia Saudita e nella vittoria agli ottavi sull’Australia. Non capita tutti i giorni alla Reggiana di sfidare un campione "mundial" in carica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Profumo mundial al Giglio. Nel Padova c’è il Papu

