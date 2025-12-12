Processo dell’asta del Pagliarone nuove intercettazioni emergono in aula

In aula emergono nuove intercettazioni nel procedimento riguardante l'asta del “Pagliarone”. Il processo coinvolge l’ex sindaco di Monteforte Irpino, Costantino Giordano, e si arricchisce di ulteriori elementi che fanno luce su possibili irregolarità e dinamiche legate alla vicenda.

AVELLINO – Nuovi elementi sono emersi oggi nel processo relativo all'asta del "Pagliarone", che vede imputato l'ex sindaco di Monteforte Irpino, Costantino Giordano. La difesa ha prodotto intercettazioni finora non incluse nei fascicoli principali, accompagnate dai brogliacci messi a disposizione.