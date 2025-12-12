Problemi per Juan Jesus può saltare la trasferta di Udine
Juan Jesus potrebbe saltare la trasferta di Udine a causa di un infortunio subito in allenamento. Il difensore brasiliano non è al massimo della forma e il suo stato di salute preoccupa lo staff del Napoli, che valuta le prossime decisioni in vista della partita.
Il difensore brasiliano non al meglio dopo un colpo subito in allenamento. Ancora problemi in casa Napoli: il difensore Juan Jesus può saltare la trasferta . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net
Napoli, un altro problema per Conte: botta in allenamento per Juan Jesus. Salta l'Udinese? - Nell’allenamento odierno al centro sportivo di Castel Volturno, Juan Jesus ha. tuttomercatoweb.com
SKY – Botta al polpaccio per Juan Jesus, non giocherà ad Udine per precauzione - Il Napoli deve rinunciare a Juan Jesus per la trasferta di Udine, a causa di una botta al polpaccio subita in allenamento. mondonapoli.it