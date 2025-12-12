primo colpo milan per gennaio allegri gli cambia ruolo

Il Milan si prepara a chiudere il primo acquisto del mercato di gennaio, con Allegri pronto a modificare il ruolo di un giocatore chiave. La sessione invernale si avvicina e le strategie delle squadre si intensificano per rinforzare le rose e migliorare le prospettive stagionali.

Siamo ormai ad un passo dall’apertura del calciomercato invernale e le squadre stanno cercando di capire quali mosse attuare per sistemare le proprie rose. In casa Milan ci sono diversi ruoli da migliorare e lo staff tecnico sembra aver individuato un possibile rinforzo per la formazione di Allegri. Il Milan potrebbe cambiare ruolo ad un calciatore (Ansa Foto) – tvplay.it Starà proprio al tecnico livornese capire se ci sia l’opportunità di mettere a posto la rosa con un colpo “in casa” andando di fatto a cambiare il ruolo ad un calciatore che è già importante per la formazione rossonera. L’allenatore del Milan ha già provato questa soluzione nelle ultime settimane ed è tentato di perseguirla nelle prossime uscite. 🔗 Leggi su Tvplay.it