Prime Video | disponibili due nuovi canali dedicati al pubblico femminile e alle famiglie

Prime Video amplia la sua offerta con due nuovi canali SVOD dedicati alle donne e alle famiglie, offrendo storie emozionanti con protagoniste femminili e grandi classici per i più piccoli. La novità vuole rispondere alle esigenze di un pubblico diversificato, in vista delle festività, proponendo contenuti pensati per intrattenere e coinvolgere spettatrici di tutte le età.

La nuova offerta si rivolge alle spettatrici in cerca di storie emozionanti e protagoniste femminili indimenticabili, ma anche al pubblico dei più piccola con i grandi classici dell'infanzia Con le festività ormai alle porte, Prime Video arricchisce la sua offerta digitale con due nuovi canali SVOD pensati per il pubblico femminile e per le famiglie. CineMadame Plus e Cartoon Club, già disponibili dal 3 dicembre. L'obiettivo è offrire momenti di relax, condivisione e ispirazione, sia per chi desidera ritagliarsi un attimo per sé sia per chi cerca contenuti adatti a grandi e piccoli. Come detto, i nuovi canali sono già disponibili su Prime Video, grazie alla collaborazione con Plaion Pictures, e promettono di regalare ore di intrattenimento a misura di spettatore, tra emozioni al femminile e avventure animate . Movieplayer.it

