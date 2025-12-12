Prime lauree in Infermieristica ad Agrigento 30 nuovi professionisti per il territorio | tutti i nomi
Agrigento celebra un traguardo importante con le prime lauree in Infermieristica, formando 30 nuovi professionisti per il territorio. La sessione di laurea, svolta presso il Polo territoriale universitario, segna la conclusione del primo ciclo formativo avviato nell’anno accademico 2022/2023, rappresentando un passo fondamentale per la formazione sanitaria nella provincia.
Un traguardo storico per la formazione sanitaria in provincia di Agrigento. Il Polo territoriale universitario ha ospitato la prima sessione di laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Palermo segnando la conclusione del primo ciclo formativo avviato nell’anno accademico 20222023. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Lauree specialistiche infermieristiche: finalmente arrivano. E forse stavolta non è un errore di battitura: In Italia siamo abituati a due cose: il caffè ristretto e le riforme che non arrivano mai. Così, quando il ministero della Salute ha annunciato che le prime tre lau - facebook.com Vai su Facebook
Prime lauree in Infermieristica ad Agrigento: 30 nuovi professionisti per il territorio - Martedì 25 novembre 2025, il Polo Territoriale Universitario di Agrigento ha ospitato la prima sessione di laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Palermo, segnando un momento di part ... Si legge su licatanet.it
Prime lauree in Infermieristica ad Agrigento: ecco chi sono i 30 nuovi professionisti del territorio - Al Polo universitario la prima sessione di laurea del corso Unipa nato nel 2022: un segnale importante in un momento segnato dalla carenza di personale sanitario ... agrigentonotizie.it scrive