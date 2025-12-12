Primavera segui Bologna-Milan in diretta | LIVE NEWS
Alle ore 14:00 al Centro Tecnico Niccolò Galli si disputa la sfida della 15^ giornata del campionato Primavera tra Bologna e Milan. Segui in diretta tutte le emozioni e gli aggiornamenti di questa partita, che promette grande spettacolo tra due squadre desiderose di ottenere i tre punti.
Diretta Bologna Milan Primavera streaming video tv: due squadre in un momento non troppo brillante si affrontano oggi nella 15^ giornata.
