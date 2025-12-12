Primavera Bologna-Milan 0-1 | miracolo di Longoni e traversa! | LIVE NEWS

Al Centro Tecnico Niccolò Galli si è disputata la 15^ giornata del campionato Primavera tra Bologna e Milan. La sfida si è conclusa con un risultato di 0-1, grazie a un intervento decisivo di Longoni e a una traversa che hanno messo in evidenza l'intensità della partita. Ecco i dettagli della gara in tempo reale.

CAMPIONATO PRIMAVERA: Bologna - Milan 0-2

