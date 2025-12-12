Prima pagina Gazzetta dello Sport | Modric-Lautaro lo scudetto siamo noi

La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, venerdì 12 dicembre 2025, celebra le ultime notizie del calcio italiano e internazionale. Con titoli dedicati a Modric e Lautaro, il focus si concentra sulla corsa allo scudetto e sulle principali novità di mercato, offrendo ai lettori un approfondimento completo sulla stagione in corso.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 12 dicembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Modric-Lautaro, lo scudetto siamo noi”

Buongiorno, ecco la prima pagina di oggi, venerdì 12 dicembre - facebook.com Vai su Facebook

La prima pagina di oggi, 12 dicembre 2025 Ci trovi in edicola e online bit.ly/lagazzettaweb Vai su X

Modric e Lautaro stelle agli Awards. La Gazzetta dello Sport in apertura: "Lo Scudetto siamo noi" - Titola così in prima pagina La Gazzetta dello Sport, che si concentra sugli Awards organizzati all'Auditorium. Riporta tuttomercatoweb.com

La Gazzetta dello Sport: "Modric e Lautaro, lo Scudetto siamo noi" - Titola così in prima pagina La Gazzetta dello Sport, che si concentra sugli Awards organizzati all'Auditorium Fiera di Milano. Come scrive tuttonapoli.net

26/06/2023 prima pagina gazzetta tutto tuttosport stadio corriere sport calciomercato quotidiani

Video 26/06/2023 prima pagina gazzetta tutto tuttosport stadio corriere sport calciomercato quotidiani Video 26/06/2023 prima pagina gazzetta tutto tuttosport stadio corriere sport calciomercato quotidiani