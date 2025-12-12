prezzo gas al metro cubo oggi

Il prezzo del gas al metro cubo oggi rappresenta un'informazione cruciale per chi desidera monitorare i costi energetici quotidiani. Con aggiornamenti costanti, questa cifra permette di valutare le variazioni di mercato e pianificare al meglio il consumo domestico, contribuendo a gestire efficacemente la spesa energetica.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un dato fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la spesa energetica domestica. Sapere quanto costa il gas oggi significa poter stimare con maggiore precisione l’importo della prossima bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. In questo articolo analizziamo il prezzo attuale del gas, come viene determinato e cosa significa per le famiglie italiane. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 12 Dicembre 2025 è fissato da ARERA in 0.388348 €Smc. A questo valore si aggiungono i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che possono variare in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it