Prestito Lucca in bilico | riscatto anticipato e nodi da sciogliere

Il futuro di Lorenzo Lucca al Napoli è ancora incerto, con diverse questioni da affrontare riguardo al riscatto anticipato e ai possibili sviluppi. La situazione attorno al giovane attaccante crea attese e dubbi, mentre i protagonisti valutano le opzioni più opportune per il suo destino nel club partenopeo.

Il futuro immediato di Lorenzo Lucca resta un tema aperto in casa Napoli. La possibilità .

Il #Napoli, di #Lucca, ne ha parlato col #Milan, ma al momento è una situazione in stand-by: se gli azzurri volessero mandarlo in prestito a gennaio, dovrebbero riscattarlo in anticipo dall'Udinese.

Il MILAN vuole LUCCA? Ok, ma solo in PRESTITO!

Corriere dello Sport: "Napoli, il futuro di Lucca in bilico: prestito possibile a gennaio" - Gioca poco, incide a fasi alterne e con il ritorno ormai imminente di Lukaku il suo spazio rischia di ridursi ulteriormente.